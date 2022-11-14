Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС оказался сильнее «Пармы» в Единой лиге ВТБ

УНИКС оказался сильнее «Пармы» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Казанский УНИКС обыграл «Парма-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 93:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Георгий Жбанов, набравший 17 очков. Ещё 12 баллов на свой счёт записал Дэрил Мэйкон. 11 очков набрал Джален Рейнольдс.

В составе «Парма-Пари» 25 очков на свой счёт записал Брайон Аллен. 16 баллов в активе Джастина Роберсона.

Следующий матч УНИКС проведёт 19 ноября на домашнем паркете. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма» в следующем туре сыграет в Москве со столичным МБА. Встреча состоится 18 ноября.

Новость по теме
Дэвид Прайс дебютирует на американском ринге 24 марта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022