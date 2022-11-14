УНИКС оказался сильнее «Пармы» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС обыграл «Парма-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 93:74.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Георгий Жбанов, набравший 17 очков. Ещё 12 баллов на свой счёт записал Дэрил Мэйкон. 11 очков набрал Джален Рейнольдс.



В составе «Парма-Пари» 25 очков на свой счёт записал Брайон Аллен. 16 баллов в активе Джастина Роберсона.



Следующий матч УНИКС проведёт 19 ноября на домашнем паркете. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма» в следующем туре сыграет в Москве со столичным МБА. Встреча состоится 18 ноября.

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