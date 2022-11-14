Райкович прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород» (107:63).



«Мы серьёзно готовились, и игроки хорошо справились с задачей, все внесли свой вклад, старались на высшем уровне. Вот почему получилась такая большая разница. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые постоянно приходят на наши матчи, чтобы поддержать нас, они дают нам толчок, дополнительную мотивацию, которая иногда нужна игрокам», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Следующий матч ЦСКА проведёт 18 ноября в Казахстане. Соперниками московского клуба будут баскетболисты «Астаны». «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой». Встреча состоится 18 ноября.

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