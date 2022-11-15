Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Парма-Пари» (93:74).



«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой. На мой взгляд, сегодня мы провели одну из лучших игр в сезоне. Нам противостояла по-настоящему хорошая команда, которая демонстрирует очень качественный баскетбол. Это доказали матчи «Парма-Пари» с ЦСКА и «Зенитом», судьба которых решалась только в концовках. Сегодня наша энергия была на высоком уровне, особенно в те моменты, когда на площадке появлялись игроки скамейки. Мы показали очень хорошую защиту, вынудив соперника совершить 24 потери. Рад, что мы вернулись на более высокий уровень по сравнению с тремя предыдущими матчами», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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