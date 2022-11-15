Дабл-дабл Джейсона Тейтума позволил «Бостону» переиграть «Оклахому»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:94.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал американец Джейлен Браун, набравший 27 очков, шесть подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который набрал 26 очков, десять подборов и только одну передачу. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 35 очков, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить 5-го номера канадца Лугенца Дорта, который набрал 19 очков, пять подборов и всего одну передачу.