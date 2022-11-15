Дабл-дабл Джейсона Тейтума позволил «Бостону» переиграть «Оклахому»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:94.
Самым результативным игроком у «Бостона» стал американец Джейлен Браун, набравший 27 очков, шесть подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который набрал 26 очков, десять подборов и только одну передачу. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 35 очков, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить 5-го номера канадца Лугенца Дорта, который набрал 19 очков, пять подборов и всего одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2022, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 26, Смарт - 22, Уайт - 16, Хорфорд - 12, Притчард - 10, Уильямс - 7, Хозер - 6, Брогдон, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Уильямс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Дорт - 21, Гидди - 16, Покушевски - 16, Уильямс - 14, Уильямс - 7, Робинсон-Эрл - 4, Уиггинс - 4, Уильямс - 2, Джо - 1, Базли, Дженг, Манн, Мускала, Оморуи, Уотерс III, Холмгрен
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