Джефферсон: если бы от броска зависела моя жизнь, то я бы доверил его Томпсону, а не Карри
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги, а ныне эксперт Ричард Джефферсон сравнил бросок лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и Клэя Томпсона.
«Если бы мне нужно было выбрать игрока, от броска которого зависела бы моя жизнь, я бы выбрал Клэя Томпсона, а не Стефена Карри.
Если бы от подготовленного броска зависела моя жизнь, я бы доверил его Клэю, а не Стефу. Это если мы говорим о подготовленном броске. Если говорим про бросок в движении, то тут другой разговор. Но сейчас я говорю о чистом броске из статического положения», – приводит слова Джефферсона Cavaliers Nation.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
14:42
-
13:55
-
12:59
-
12:11
-
11:55
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
09:55
-
08:37
-
06:34
-
06:00
-
00:46
- 14 ноября 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:01
-
20:43
-
20:35
-
19:01
-
18:35
-
18:00
-
16:43
-
15:28
-
14:39
-
13:51
-
12:45
-
12:26
-
10:02
-
09:47
-
08:15
-
08:01
-
07:26
-
06:06
-
04:52
-
00:07
Партнерский контент