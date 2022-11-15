Джефферсон: если бы от броска зависела моя жизнь, то я бы доверил его Томпсону, а не Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги, а ныне эксперт Ричард Джефферсон сравнил бросок лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и Клэя Томпсона.

«Если бы мне нужно было выбрать игрока, от броска которого зависела бы моя жизнь, я бы выбрал Клэя Томпсона, а не Стефена Карри.

Если бы от подготовленного броска зависела моя жизнь, я бы доверил его Клэю, а не Стефу. Это если мы говорим о подготовленном броске. Если говорим про бросок в движении, то тут другой разговор. Но сейчас я говорю о чистом броске из статического положения», – приводит слова Джефферсона Cavaliers Nation.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: