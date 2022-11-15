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Центровой «Автодора» Минченко: матч с «Самарой» станет особенным для меня

Центровой «Автодора» Минченко: матч с «Самарой» станет особенным для меня
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Центровой «Автодора» Евгений Минченко высказался по поводу предстоящей встречи с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.

«Впереди непростая встреча с дебютантом лиги – крепким соперником из Самары. У гостей хорошо укомплектованная команда под руководством сильного тренерского штаба. Ожидаю серьёзную борьбу на каждом сантиметре площадки. Конечно, для меня матч с «Самарой» станет особенным, ведь я на протяжении трёх сезонов выступал за этот клуб и выйду на паркет с дополнительной мотивацией.

Накануне мы в рабочем режиме познакомились с новым тренером и сразу начали плодотворную подготовку к предстоящей игре. Во вторник постараемся показать свой максимум и порадовать болельщиков победой. Команда заряжена и готова выкладываться на все 100%. С нетерпением ждём на трибунах наших прекрасных болельщиков. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка! Вперёд, «Автодор», — приводит слова Минченко пресс-служба клуба.

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