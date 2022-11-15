Центровой «Автодора» Минченко: матч с «Самарой» станет особенным для меня

Центровой «Автодора» Евгений Минченко высказался по поводу предстоящей встречи с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.
«Впереди непростая встреча с дебютантом лиги – крепким соперником из Самары. У гостей хорошо укомплектованная команда под руководством сильного тренерского штаба. Ожидаю серьёзную борьбу на каждом сантиметре площадки. Конечно, для меня матч с «Самарой» станет особенным, ведь я на протяжении трёх сезонов выступал за этот клуб и выйду на паркет с дополнительной мотивацией.
Накануне мы в рабочем режиме познакомились с новым тренером и сразу начали плодотворную подготовку к предстоящей игре. Во вторник постараемся показать свой максимум и порадовать болельщиков победой. Команда заряжена и готова выкладываться на все 100%. С нетерпением ждём на трибунах наших прекрасных болельщиков. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка! Вперёд, «Автодор», — приводит слова Минченко пресс-служба клуба.
- 15 ноября 2022
-
16:18
-
15:42
-
15:27
-
14:42
-
13:55
-
12:59
-
12:11
-
11:55
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
09:55
-
08:37
-
06:34
-
06:00
-
00:46
- 14 ноября 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:01
-
20:43
-
20:35
-
19:01
-
18:35
-
18:00
-
16:43
-
15:28
-
14:39
-
13:51
-
12:45
-
12:26
-
10:02
-
09:47
-
08:15
-
08:01
-
07:26