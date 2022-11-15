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«Автодор» одержал победу в первом матче после смены главного тренера

«Автодор» одержал победу в первом матче после смены главного тренера
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Саратовский «Автодор» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев со счётом 74:69 (17:13, 13:19, 17:17, 27:20). Для «Автодора» это первый матч под руководством нового главного тренера — Дарко Руссо.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Райан Ботрайт, набравший 20 очков. 16 баллов на свой счёт записал Малик Ньюмэн. В составе самарского клуба лучшую результативность показал Антон Карданахишвили, набрав 23 очка.

Следующий матч «Автодор» проведёт 19 ноября на домашней арене. Соперниками саратовского клуба будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Самара» в следующем туре сыграет в Казани с УНИКСом, встреча состоится 21 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
15 ноября 2022, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
74 : 69
Самара
Самара, Россия
Автодор: Ботрайт - 20, Ньюмэн - 16, Николич - 14, Гаррет - 10, Петенев - 7, Михайловский - 5, Минченко - 2, Джонс, Загорац, Колесников, Печкин, Пранаускис
Самара: Карданахишвили - 23, Эннис - 16, Найт - 11, Томас - 9, Риверс - 7, Умрихин - 2, Гафуров - 1, Барашков, Зверев, Пичкуров, Риз, Шелекето
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