«Автодор» одержал победу в первом матче после смены главного тренера

Саратовский «Автодор» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой хозяев со счётом 74:69 (17:13, 13:19, 17:17, 27:20). Для «Автодора» это первый матч под руководством нового главного тренера — Дарко Руссо.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Райан Ботрайт, набравший 20 очков. 16 баллов на свой счёт записал Малик Ньюмэн. В составе самарского клуба лучшую результативность показал Антон Карданахишвили, набрав 23 очка.
Следующий матч «Автодор» проведёт 19 ноября на домашней арене. Соперниками саратовского клуба будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Самара» в следующем туре сыграет в Казани с УНИКСом, встреча состоится 21 ноября.
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