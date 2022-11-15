Гомельский высказался о влиянии легионеров на развитие молодых игроков

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский на примере клуба МБА, который в этом сезоне дебютировал в Единой лиге ВТБ, рассказал, какие факторы влияют на развитие молодых игроков.

«Я не думаю, что проблема развития молодых баскетболистов прямо связана с наличием в команде иностранных легионеров высокого класса. Прогресс (быстрый или не очень быстрый) происходит в результате тренировочного процесса. Для молодых важен баланс командных и индивидуальных занятий.

Естественно, что личное трудолюбие и понимание того, над чем необходимо работать, очень важен. Мне кажется, что тренерский штаб МБА активно старается помочь своим игрокам в развитии», — написал Гомельский на своём сайте.

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