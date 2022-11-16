Дабл-дабл Дончича с 35 очками помог «Далласу» переиграть «Лос-Анджелес Клипперс»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:101.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 32 очка, сделавший 11 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Дориан Финни-Смит, который набрал 21 очко и сделал три подбора. Самым результативным у гостей стал 32-летний лёгкий форвард Пол Джордж из Америки. На его счету 23 очка, семь подборов и шесть ассистов. Также стоит отметить Николя Батюма, который набрал 22 очка и совершил пять подборов, но не сделал ни одной передачи.