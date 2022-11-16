Дабл-дабл Дончича с 35 очками помог «Далласу» переиграть «Лос-Анджелес Клипперс»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 103:101.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 32 очка, сделавший 11 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Дориан Финни-Смит, который набрал 21 очко и сделал три подбора. Самым результативным у гостей стал 32-летний лёгкий форвард Пол Джордж из Америки. На его счету 23 очка, семь подборов и шесть ассистов. Также стоит отметить Николя Батюма, который набрал 22 очка и совершил пять подборов, но не сделал ни одной передачи.
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Финни-Смит - 21, Динвидди - 16, Вуд - 15, Баллок - 13, Пауэлл - 3, Грин, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Клебер , Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди, Хардуэй-младший
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Батюм - 22, Моррис - 18, Уолл - 17, Джексон - 6, Пауэлл - 5, Зубац - 3, Ковингтон - 3, Коффи - 2, Мэнн - 2, Бостон, Браун, Диабате, Кеннард, Леонард, Престон
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