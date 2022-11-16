«Самара» не может заявить новичка Джордана Теодора из-за его долга агенту

БК «Самара» не имеет права заявить новичка клуба Джордана Теодора из-за того, что он не погасил долг перед своим бывшим агентом Никосом Спаносом. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Теодор проиграл дело в BAT своему бывшему агенту Спаносу (представляет интересы Димитриса Итудиса, Кори Хиггинса, Джеймса Гиста). Он должен выплатить Спаносу около € 30 тыс. До погашения долга «Самара» не имеет права заявить игрока на сезон. Сейчас стороны ведут переговоры, чтобы решить вопрос как можно быстрее.

В прошлом сезоне Джордан Теодор выступал за итальянский клуб «Рейер Венеция». В Серии А сезона-2021/2022 защитник набирал в среднем 13,2 очка и отдавал 4,8 результативной передачи. С 2019 по 2021 год Теодор выступал за казанский УНИКС, в составе которого становился серебряным призёром Еврокубка и Единой лиги ВТБ в 2021 году.