Жужа назвал главные сильные стороны «Зенита»
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Тренер «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа высказался по поводу предстоящего матча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.
«Матч с «Зенитом» точно не будет похожим на игру в рамках Суперкубка. Ждём очень серьёзное противостояние, ведь нам будет противостоять очень мощный соперник с очень опытным наставником.
Сильные стороны «Зенита» – пик-н-роллы и быстрые отрывы. Их игра строится вокруг защитников. Среди них, безусловно, выделяется Томас Эртель. На нашу заднюю линию ляжет большая ответственность в плане того, чтобы максимально затруднить игру организаторам атак соперника. В этом плане будет очень важна подстраховка от наших больших.
Мы ждём и понимаем, что это будет очень тяжёлый матч», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.
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