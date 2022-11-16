Жужа назвал главные сильные стороны «Зенита»

Тренер «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа высказался по поводу предстоящего матча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Матч с «Зенитом» точно не будет похожим на игру в рамках Суперкубка. Ждём очень серьёзное противостояние, ведь нам будет противостоять очень мощный соперник с очень опытным наставником.



Сильные стороны «Зенита» – пик-н-роллы и быстрые отрывы. Их игра строится вокруг защитников. Среди них, безусловно, выделяется Томас Эртель. На нашу заднюю линию ляжет большая ответственность в плане того, чтобы максимально затруднить игру организаторам атак соперника. В этом плане будет очень важна подстраховка от наших больших.



Мы ждём и понимаем, что это будет очень тяжёлый матч», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.