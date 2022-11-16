Карасёв: надеюсь, что разговор после «Автодора» ребята усвоили и ошибок мы не повторим

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ.

«Енисей» со всеми играет на равных, где-то не хватает везения, как в матчах с «Локомотивом-Кубань» и «Парма-Пари». У нас с концовками иногда тоже возникают проблемы, но я надеюсь, что разговор после «Автодора» ребята усвоили и таких ошибок мы не повторим.



Играем дома, при своих трибунах, при такой поддержке должны показать агрессивный баскетбол — тогда сможем выиграть», — приводит слова Карасёва официальный сайт МБА.

Противостояние между командами состоится сегодня, 16 ноября, в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.