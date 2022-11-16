Баркли — о предстоящей игре Симмонса в Филадельфии: будет враждебная среда, там не шутят

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался по поводу предстоящей игры между «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс». Игра состоится в Филадельфии, и в ней примет участие бывший игрок команды Бен Симмонс.
«Мне не нравится эта ситуация, в следующий вторник что-то будет. Он играет плохо… Надеюсь, ничего плохого не случится. Например, фанат сделает что-то безумное. И, как я уже сказал, он не может даже ткнуть им в лицо, играя хорошо. Это будет враждебная среда. Он должен играть, но это будет плохо. Филадельфия не шутит», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».
Бен Симмонс попал 8 трёхочковых подряд. Больше чем за всю карьеру:
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