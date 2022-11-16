Кузма — о ситуации с «Лейкерс»: когда играете с Леброном, то попадаете в скандалы
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма считает, что общественное мнение о поражениях «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте сезона сформировалось в связи со звёздным статусом команды.
«Я много смотрю баскетбол. Особенно последний сезон, потому что меня впервые обменяли. Вероятно, я посмотрел все игры «Лейкерс». В этом же сезоне я посмотрел пару матчей. И ситуация кардинально изменилась, без сомнений.
Много чего происходит, понимаете, о чём я? Когда вы играете в Лос-Анджелесе, то у вас всегда будут скандалы. А если ты играешь с легендой вроде Леброна, то скандалов будет ещё больше», – сказал Кузма в интервью ESPN.
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