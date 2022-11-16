Кевин Дюрант рассказал, почему запросил обмен из «Бруклина» в межсезонье

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант объяснил, почему хотел покинуть команду в межсезонье. По словам баскетболиста, его не устраивал подход к тренировкам в «Бруклине».

«Запрос на обмен не был проблемой, поскольку речь шла об игре. Я сказал: «Эй, мне не нравится, как мы готовимся. Мне не нравятся бросковые сессии. Мне нравятся тренировки. Я хочу работать над большим количеством вещей. Сделайте меня ответственным. Разберите видео со мной, если это поможет остальным. Я хочу больше контактных тренировок, отработки защиты».

Это было то дерьмо, с которым я пришёл. Я не считал, что все вокруг должны облегчить мою жизнь. Нет, чёрт возьми, это я хочу облегчить её остальным. Спросите у Стива Нэша. Нам нужны были контактные тренировки. Вот чем я занимался», – приводит слова Дюранта издание Bleacher Report.

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