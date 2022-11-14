Дюрант объяснил, почему ему не нравился Дончич на заре карьеры в НБА

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американец Кевин Дюрант объяснил, почему ему не нравилась игра лидера «Далласа» словенца Луки Дончича на заре его карьеры в лиге.

«Он играет так медленно… и с этим тяжело справляться, потому что он быстро взвинчивает темп и делает это очень плавно. Мне нравится его игра. Хотя поначалу это было не так. Когда он только пришёл в лигу, то только и делал, что бросал трёхочковые с шагом назад, и они были чертовски короткие. Он попадал примерно 27–30% мячей с трёхочковой линии вначале.

Но как-то, когда я играл за «Голден Стэйт» и они обыграли нас на 40 очков, а он контролировал владение мячом, я подумал: «Да, он хорош». Его игра только начинает расширяться», – сказал Дюрант в интервью YouTube-каналу Boardroom.

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