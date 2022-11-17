Результаты всех матчей НБА 17 ноября, турнирная таблица

17 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Вашингтон Уизардс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 120:121

«Орландо Мэджик» – «Миннесота Тимбервулвз» – 108:126

«Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» – 113:125

«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 101:126

«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» – 112:104

«Милуоки Бакс» – «Кливленд Кавальерс» – 113:98

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» – 124:110

«Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс» – 92:101

«Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» – 103:106

«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 130:119.

Стоит отметить американского разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который набрал в противостоянии с «Финикс Санз» 50 очков.