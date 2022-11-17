Результаты всех матчей НБА 17 ноября, турнирная таблица

17 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 120:121
«Орландо Мэджик» – «Миннесота Тимбервулвз» – 108:126
«Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» – 113:125
«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 101:126
«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» – 112:104
«Милуоки Бакс» – «Кливленд Кавальерс» – 113:98
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» – 124:110
«Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс» – 92:101
«Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» – 103:106
«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 130:119.
Стоит отметить американского разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который набрал в противостоянии с «Финикс Санз» 50 очков.
- 17 ноября 2022
-
09:52
-
09:51
-
09:08
-
09:00
-
06:25
-
05:31
-
00:58
-
00:57
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
23:38
-
22:31
-
21:31
-
21:29
-
20:01
-
20:00
-
18:53
-
16:40
-
15:49
-
15:07
-
13:53
-
13:48
-
12:57
-
12:03
-
11:51
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:51
-
09:00
-
08:28
-
07:03
-
00:59
- 15 ноября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:02