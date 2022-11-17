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Результаты всех матчей НБА 17 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 17 ноября, турнирная таблица
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17 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 120:121
«Орландо Мэджик» – «Миннесота Тимбервулвз» – 108:126
«Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» – 113:125
«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 101:126
«Торонто Рэпторс» – «Майами Хит» – 112:104
«Милуоки Бакс» – «Кливленд Кавальерс» – 113:98
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Чикаго Буллз» – 124:110
«Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс» – 92:101
«Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» – 103:106
«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 130:119.

Стоит отметить американского разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который набрал в противостоянии с «Финикс Санз» 50 очков.

Турнирная таблица НБА
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