Секулич рассказал, чего не хватило «Локо» для полноценного камбэка в матче с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал, почему команда не смогла довести камбэк в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ до конца.
«Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые продолжали мощно поддерживать команду, даже когда мы, казалось, посыпались. Чувствовать такую поддержку родных трибун после продолжительного выезда – это именно то, что надо нашим игрокам. На третью четверть мы вышли с совершенно неправильным настроем. После неё мы изменили многие вещи, смогли перестроиться. Начали жёстче играть в защите, заставили соперника нервничать. К сожалению, немного не хватило опыта – мы не были в нужной степени расчётливыми в самой концовке», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
13:00
-
12:52
-
11:59
-
11:54
-
10:33
-
10:32
-
09:52
-
09:51
-
09:08
-
09:00
-
06:25
-
05:31
-
00:58
-
00:57
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
23:38
-
22:31
-
21:31
-
21:29
-
20:01
-
20:00
-
18:53
-
16:40
-
15:49
-
15:07
-
13:53
-
13:48
-
12:57
-
12:03
-
11:51
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:51
-
09:00
Партнерский контент