Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич рассказал, чего не хватило «Локо» для полноценного камбэка в матче с «Зенитом»

Секулич рассказал, чего не хватило «Локо» для полноценного камбэка в матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал, почему команда не смогла довести камбэк в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ до конца.

«Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые продолжали мощно поддерживать команду, даже когда мы, казалось, посыпались. Чувствовать такую поддержку родных трибун после продолжительного выезда – это именно то, что надо нашим игрокам. На третью четверть мы вышли с совершенно неправильным настроем. После неё мы изменили многие вещи, смогли перестроиться. Начали жёстче играть в защите, заставили соперника нервничать. К сожалению, немного не хватило опыта – мы не были в нужной степени расчётливыми в самой концовке», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022