Секулич рассказал, чего не хватило «Локо» для полноценного камбэка в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал, почему команда не смогла довести камбэк в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ до конца.

«Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые продолжали мощно поддерживать команду, даже когда мы, казалось, посыпались. Чувствовать такую поддержку родных трибун после продолжительного выезда – это именно то, что надо нашим игрокам. На третью четверть мы вышли с совершенно неправильным настроем. После неё мы изменили многие вещи, смогли перестроиться. Начали жёстче играть в защите, заставили соперника нервничать. К сожалению, немного не хватило опыта – мы не были в нужной степени расчётливыми в самой концовке», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».