«Это и был переломный момент». Экс-игрок НБА — о причине проблем «Уорриорз» в этом сезоне

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Грег Энтони поделился мнением о неудачном старте клуба «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне. В первых 15 матчах сезона «воины» победили шесть раз и девять раз терпели поражения.



«Я возвращаюсь к тому моменту, когда это безумие началось с Дрэймонда Грина и Джордана Пула. Как по мне, это и был переломный момент. И эта группа всё ещё занимается этим. Я не чувствую сплочения», — сказал Энтони в эфире NBA TV.



Напомним, в начале октября Дрэймонд Грин нанёс удар Джордану Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Это стало известно благодаря видео, которое появилось в Интернете. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Тренировочное занятие «Уорриорз» было остановлено. Впоследствии Грин получил денежный штраф.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: