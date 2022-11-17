«Нижний Новгород» рассчитывает на возвращение американца, покинувшего клуб из-за травмы

Команда «Пари Нижний Новгород» выразила надежду, что рассчитывает на возвращение в команду американского разыгрывающего Дивайна Майлза. Майлз покинул расположение клуба в октябре из-за травмы.
«В октябре Дивайн выбыл из тренировочного и игрового процесса из-за рецидива травмы носа. Игрок уехал домой и находится в США. У него имеется действующий контракт с БК «Пари НН», поэтому мы ожидаем его восстановления и последующего возвращения», — гласит сообщение пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне Дивайн Майлз провёл только один матч в составе «Пари Нижний Новгород».
Майлс начинал карьеру в Европе в 2018 году, когда перешёл в команду из Косова «Приштина». В её составе американец провёл почти два сезона. Затем он перешёл в «Руан», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции. В сезоне-2020/2021 защитник вернулся в Косово, подписав контракт с «Понте Призрен». А в минувшем сезоне опять выступал во Франции, но уже во втором дивизионе, играя за «Денен-Вольтер». В 18 матчах чемпионата Дивайн в среднем за игру набирал 14,7 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,6 передачи.
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