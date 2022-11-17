Хэм поделился подробностями о состоянии травмированного Леброна

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился подробностями о состоянии лидера команды Леброна Джеймса, который недавно получил травму.



«Он прошёл через все процедуры и выглядел довольно хорошо. Продолжаем контролировать процесс. Через какое-то время посмотрим, как всё будет», — сказал Хэм на пресс-конференции.



Напомним, у Джеймса диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра. При этом форвард «Лос-Анджелеса» избежал разрыва в паховой области.



В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в десяти матчах, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 8,7 подбора, отдавал 6,9 передачи и совершал 1,1 перехвата.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: