Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хэм поделился подробностями о состоянии травмированного Леброна

Хэм поделился подробностями о состоянии травмированного Леброна
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился подробностями о состоянии лидера команды Леброна Джеймса, который недавно получил травму.

«Он прошёл через все процедуры и выглядел довольно хорошо. Продолжаем контролировать процесс. Через какое-то время посмотрим, как всё будет», — сказал Хэм на пресс-конференции.

Напомним, у Джеймса диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра. При этом форвард «Лос-Анджелеса» избежал разрыва в паховой области.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в десяти матчах, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 8,7 подбора, отдавал 6,9 передачи и совершал 1,1 перехвата.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Леброн должен избавиться от друга. Обмен может спасти «Лейкерс» Леброн должен избавиться от друга. Обмен может спасти «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022