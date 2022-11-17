Хэм поделился подробностями о состоянии травмированного Леброна
Поделиться
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился подробностями о состоянии лидера команды Леброна Джеймса, который недавно получил травму.
«Он прошёл через все процедуры и выглядел довольно хорошо. Продолжаем контролировать процесс. Через какое-то время посмотрим, как всё будет», — сказал Хэм на пресс-конференции.
Напомним, у Джеймса диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра. При этом форвард «Лос-Анджелеса» избежал разрыва в паховой области.
В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в десяти матчах, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 8,7 подбора, отдавал 6,9 передачи и совершал 1,1 перехвата.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
20:19
-
20:02
-
19:44
-
18:59
-
18:33
-
17:33
-
15:38
-
14:46
-
13:54
-
13:00
-
12:52
-
11:59
-
11:54
-
10:33
-
10:32
-
09:52
-
09:51
-
09:08
-
09:00
-
06:25
-
05:31
-
00:58
-
00:57
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
23:38
-
22:31
-
21:31
-
21:29
-
20:01
-
20:00
-
18:53
-
16:40
-
15:49
-
15:07
-
13:53
Партнерский контент