Леброн должен избавиться от друга. Обмен может спасти «Лейкерс»

Команды в НБА ещё не сыграли и 15 матчей, а уже становится понятно, что для некоторых сезон получается провальным. Но если с «Бруклин Нетс» всё было предсказуемо из-за всех скандалов и запросов на обмен в межсезонье, то абсолютно ужасная игра «Лейкерс» удивила и разочаровала даже ярых оптимистов.

3-10 и предпоследнее место на Западе. Хуже Леброна и его партнёров только «Хьюстон», который откровенно «сливает» сезон и даже близко не имеет звёзд уровня Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука.

Энтони Дэвис в атаке Фото: Chris Gardner/ Getty Images

Про Уэстбрука уже сказано многое. Команда из Лос-Анджелеса действительно пыталась обменять одного из трёх самых дорогих игроков НБА летом, но не смогла. После старта нынешнего сезона акции защитника продолжили падение. Расселл по-прежнему плох во всех бросках, которые производит не из-под кольца. На паркете он зачастую принимает решения, которых не ждёт ни один партнёр. Но в последних матчах, когда Уэстбрук был переведён во вторую пятёрку и начинал игры со скамейки, дела вроде бы начали налаживаться. По крайней мере, Расс не опускает руки и не скандалит, желая сжечь все мосты.

В последнее время всё чаще стали появляться слухи, что «Лейкерс» попробуют спасти сезон. Однако для этого им предстоит пойти на крайние меры. А именно — обменять Энтони Дэвиса. Того человека, за которого клуб когда-то отдал так много, но получил быстрый титул чемпиона.

Зарплата Дэвиса меньше, чем у Джеймса и Уэстбрука. Именно поэтому обменять его будет чуть проще. Плюс Дэвису ещё нет 30, а значит, вокруг него вполне можно строить команду. Только для этого нужно быть абсолютно уверенным, что все многочисленные болячки форвард залечил. Последние сезоны Дэвис чаще сидел рядом с партнёрами в неигровой одежде, чем выходил и тащил на себе. Даже в нынешнем сезоне он всего лишь раз набрал больше 30 очков. И это во времена, когда клубу жизненно необходим герой.

Энтони Дэвис Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

«Лейкерс» будут пытаться обменять Уэстбрука — они не отказываются от этой идеи. Судя по всему, переговоры с «Индианой» по-прежнему идут. Иначе зачем бы генеральному менеджеру калифорнийцев Робу Пелинке летать в Индианаполис? «Лейкерс» очень хотят Бадди Хилда и Майлза Тернера. Но это вряд ли сразу поможет стать претендентами на чемпионство.

Что будет, если всё же рискнуть и попробовать обменять Энтони Дэвиса?

Обмен в «Бруклин Нетс» на Кевина Дюранта

Кевин Дюрант точно несчастлив в «Нетс». Вроде бы ещё совсем недавно в Нью-Йорке вырисовывалась перспективная команда, а сейчас в ней Бен Симмонс и не играющий из-за очередного небаскетбольного скандала Кайри Ирвинг. Дюранту просто нет возможности бороться за что-то большее.

Понятно, что их отношения с Леброном далеки от идеальных. Но в конечном итоге две звезды лиги никогда не были в конфликте и приезжали вместе в сборную США, где вместе выходили на паркет. Поэтому обмен Энтони Дэвиса может стать выгодным предложением для «Нетс», которые точно смогут отправиться в перестройку, сделав Энтони своим главным героем.

Обмен в «Финикс Санз» на Деандре Эйтона и Джея Краудера

Сделка, которая хороша только на бумаге. Зарплата Эйтона $ 30 млн, а Краудер получает $ 10 млн. Это примерно столько, сколько зарабатывает Дэвис. Так что в финансовом плане здесь не может быть сомнений. Всё дело в желании обоих организаций именно в таком обмене. Дэвис определённо может принести пользу, добавив универсализма и угрозу дальнего броска. Плюс это позволит Крису Полу всё-таки ещё раз попробовать побороться за чемпионский титул, которого у него до сих пор нет. Но вот как Леброну и Краудеру ужиться в одной команде — вопрос. Баскетболисты точно далеки от дружеских отношений, однако возможность добиться успеха порой творит чудеса.

Обмен в «Чикаго Буллз» на Николу Вучевича, Алекса Карузо и Коби Уайта

«Буллз» начали сезон неважно. Поэтому им точно есть смысл хотя бы задуматься о потенциальной сделке. Чикаго — родной дом для Дэвиса, а значит, строить команду вокруг него здесь имеет не только спортивный, но и практический смысл. Алекс Карузо возвращается в «Лейкерс» — настоящая сказка для поклонников «озёрников». Любимец публики всегда был полезным на паркете, а в сочетании с бросками Вучевича и Уайта худшее нападение в НБА точно бы стало продуктивнее.

Энтони Дэвис Фото: Harry How/Getty Images

Обмен в «Даллас Маверикс» на Дависа Бертанса, Реджи Баллока, Дуайта Пауэлла

Согласитесь, было бы интересно посмотреть на Энтони Дэвиса, играющего пик-н-роллы с Лукой Дончичем. Кажется, это был бы смертоносный дуэт. Но «Даллас» в прошлом сезоне уже дошёл до финала Западной конференции и явно не сильно горит желанием кардинально менять облик. Чисто гипотетически, это мог бы быть тот самый обмен, где не будет проигравших. Пауэлл — настоящий трудяга, умеющий добавить в нападении. Бертанс и Баллок точно способны увеличить снайперскую активность в бросках из-за дуги. А именно с этим сейчас проблемы у «Лейкерс».

Понятно, что обмен Дэвиса — крайняя мера, на которую клуб решится только после полученного одобрения от Леброна. Оба форварда являются близкими друзьями, и отделить одного от другого так просто не получится. Но если дела будут совсем плохи, то Леброн сможет пожертвовать дружбой ради возможности побороться в плей-офф.