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Ламело Болл избежал серьёзной травмы

Ламело Болл избежал серьёзной травмы
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл избежал серьёзной травмы, сообщает репортёр Карла Меттс Гебхарт в своих социальных сетях. Рентген не выявил у спортсмена серьёзной травмы голеностопа.

Болл получил травму в концовке встречи с «Нью-Орлеан Пеликанс», наступив на ногу болельщика из первого ряда.

Болл уже пропустил 13 матчей в этом сезоне из-за травмы голеностопа.

Напомним, в прошедшем сезоне Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 10 передач) в матче НБА.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 76 матчах, в которых в среднем набирал 20,2 очка, отдавал 7,6 передачи и совершал 6,7 подбора.

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