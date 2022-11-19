«Автодор» обыграл «Енисей» в рамках Единой лиги ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между саратовским «Автодором», принявшим на домашней площадке «Енисей» из Красноярска. Прошедшая игра стала для хозяев второй под руководством нового тренера серба Дарко Руссо.

Победу со счётом 86:81 (20:21, 18:18, 26:16, 22:26) одержал «Автодор». Самым результативным в составе победителей стал американец Малик Ньюмэн, набравший 25 очков. 22 очка на свой счёт записал ещё один представитель США Райан Ботрайт. Наилучшую результативность в «Енисее» показал американец Анджело Уорнер – 18 очков.

Свой следующий матч «Автодор» проведёт в среду, 23 ноября, и встретится с московским ЦСКА. «Енисей» в предстоящем туре 24 ноября примет белорусский «Минск».