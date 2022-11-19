«Вашингтон» и «Майами» установили антирекорд НБА, державшийся больше 45 лет

Команды Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» и «Вашингтон Уизардс» установили антирекорд лиги в своём матче, который состоялся сегодня, 19 ноября, на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США).

Оба клуба имели в активе по 104 очка перед овертаймом и за добавленные пять минут набрали в сумме всего пять очков.

Напомним, «Уизардс» победили со счётом 107:106 OT. Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Кайл Кузма, набравший 21 очко, сделавший два подбора и отдавший восемь передач.

Предыдущий «рекорд», установленный в 1975 году, также принадлежит «Вашингтону» и «Филадельфии Сиксерс», на пару записавшим на свой счёт шесть очков.

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