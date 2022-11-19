«Никто не может так говорить». Джа Морант ответил на критику Чарльза Баркли

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант ответил на критику бывшего игрока лиги, а ныне эксперта Чарльза Баркли, обвинившего его в эгоистичной игре.

«Он эффектный игрок с ярким стилем, но его стиль игры я могу назвать, скорее, «эгоистичным», ведь он не делает игроков вокруг себя лучше», — сказал Баркли.

«Никто не может говорить мне, что я делаю, а что – нет, за исключением моих товарищей по команде. Эти ребята могут о таком говорить. Посторонний человек, никогда не бывавший в нашей раздевалке и не игравший с нами, сказал, что я не делаю своих одноклубников лучше», – приводит слова Моранта издание Daily Memphian.

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