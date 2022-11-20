Джоэл Эмбиид установил историческое достижение в НБА

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал автором уникального достижения, сообщает NBA TV. Это первый игрок за всю историю лиги, который в трёх матчах подряд сумел набрать более 130 очков, 30 подборов, 20 результативных передач и 10 блокшотов.

Всего за три матча Эмбиид сумел набрать 133 очка, сделать 32 подбора, отдать 22 ассиста и совершить 12 блокшотов. Такую уникальную статистическую линейку центровой оформил в матчах с «Атлантой Хоукс», «Ютой Джаз» и «Милуоки Бакс».

В последнем матче, который состоялся этой ночью, «Сиксерс» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» (109:112). Эмбиид стал самым результативным игроком встречи. На его счету 32 очка, девять подборов и шесть точных передач.

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