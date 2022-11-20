Защитник «Лейкерс» Уокер: Уэстбрук — будущий член Зала славы

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонни Уокер высоко оценил человеческие качества разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука. Несмотря на то что в начале сезона Расс был переведён в запас, Уокер также отметил, что Уэстбрук всегда серьёзно относится к тренировкам.

«Расс неэгоистичный парень. Мир не вращается вокруг него. Он один из самых искренних людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. В прошлом году и даже в этом Расс приходит на тренировку заряженным и готовым к тяжёлой работе. И это просто показывает его характер и то, какой он игрок.

Это то, чему я научился от Расса. Я здесь, чтобы сделать всё возможное для победы нашей команды, и Расс — один из первых лидеров, который это показал. Это будущий член Зала славы», — приводит слова Уокера Fadeaway World.

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