Секулич прокомментировал победу команды в матче с «Минском»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (92:70).

«Во-первых, должен сказать, что мы искренне наслаждались сегодняшней игрой с невероятной атмосферой, которая была в Минске. Для нас сегодняшний матч был опасен: после проигрыша «Зениту» мы столкнулись с командой, у которой на счету нет побед – а это самый опасный вид соперников. Рад, что мы выступили именно так с очень молодой командой. Конечно, на протяжении сезона мы допускали ряд ошибок, но я рад, что сегодня мы победили», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 25 ноября в Краснодаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Минск» в следующем туре сыграет в Красноярске с местным «Енисеем». Встреча состоится 24 ноября.