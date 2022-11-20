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Ирвинг получил официальное разрешение вернуться в команду

Ирвинг получил официальное разрешение вернуться в команду
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выполнил все необходимые условия для возвращения в команду, включая проведение бесед с несколькими лидерами еврейской общины, и получил официальное разрешение от руководства вернуться. Об этом сообщает журналист Крис Хэйнс в своих социальных сетях.

Вероятнее всего, Ирвинг вернётся на паркет в домашнем матче с «Мемфис Гриззлиз».

Баскетболист пропустил уже восьмую игру подряд. После того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока как минимум на пять матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.

Источники, близкие к «Нетс» и лиге, сообщают, что обе стороны довольны вкладом Ирвинга в разрешение этой ситуации и Кайри сделал «гораздо больше, чем от него требовало руководство».

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Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

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