Перасович: костяк «Самары» составляют легионеры, выступавшие в НБА и Евролиге
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу предстоящей встречи с «Самарой» в Единой лиге ВТБ.
«Нам предстоит сложный матч. «Самара» скомплектовала очень боеспособную команду, костяк которой составляют легионеры, выступавшие в НБА и Евролиге. Недавно они усилились ещё одним сильным американцем Джорданом Теодором.
Наши соперники обладают опытом и атлетизмом, у них авторитетный тренер. Помним, как проиграли им в сентябре в товарищеской встрече, а в двух других матчах на паркете шла равная борьба. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию, быть готовыми к изоляциям и сдержать их «больших», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
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