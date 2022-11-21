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29 очков Хиланда помогли «Денверу» взять верх над «Далласом»

29 очков Хиланда помогли «Денверу» взять верх над «Далласом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 98:97.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал австралиец Джош Грин, набравший 23 очка, сделавший два подбора, но не отдавший передач. Также стоит отметить разыгрывающего из Словении Луку Дончича, который набрал 22 очка, сделал девять подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Бонс Хиланд. На его счету 29 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметить первого номера американца Майкла Портера, который набрал 14 очков, сделал пять подборов, но не отдал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Грин - 23, Дончич - 22, Дав. Бертанс - 15, Динвидди - 11, Пауэлл - 11, Вуд - 5, Баллок - 3, Финни-Смит - 3, Макги - 2, Хардуэй-младший - 2, Дорси, Кампаццо, Клебер , Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Денвер Наггетс: Хиланд - 29, Портер - 14, Браун - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Джордан - 8, Чанчар - 7, Браун - 5, Ннаджи - 5, Рид - 5, Грин - 4, Гиллеспи, Гордон, Йокич, Маррей, Смит, Уайт, Уотсон
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