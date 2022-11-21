29 очков Хиланда помогли «Денверу» взять верх над «Далласом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 98:97.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал австралиец Джош Грин, набравший 23 очка, сделавший два подбора, но не отдавший передач. Также стоит отметить разыгрывающего из Словении Луку Дончича, который набрал 22 очка, сделал девять подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Бонс Хиланд. На его счету 29 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметить первого номера американца Майкла Портера, который набрал 14 очков, сделал пять подборов, но не отдал ни одной передачи.