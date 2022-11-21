Появились первые данные после обследования Уэстбрука на предмет потенциальной травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук избежал перелома большого пальца правой руки. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист и инсайдер Дэйв Макменамин.



Напомним, после матча с «Сан-Антонио Спёрс» (123:92) главный тренер «Лос-Анджелеса» Дарвин Хэм рассказал, что Уэстбрук будет осмотрен на предмет потенциальной травмы пальца.



Напомним, в матче с «Сан-Антонио» Уэстбрук набрал 10 очков, совершил четыре подбора и отдал 10 результативных передач. Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал центровой Энтони Дэвис, набравший 30 очков, сделавший 18 подборов и отдавший две передачи. У «Спёрс» лучшую результативность показал защитник Девин Васселл — 17 очков.

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