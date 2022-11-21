Появились первые данные после обследования Уэстбрука на предмет потенциальной травмы
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук избежал перелома большого пальца правой руки. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист и инсайдер Дэйв Макменамин.
Напомним, после матча с «Сан-Антонио Спёрс» (123:92) главный тренер «Лос-Анджелеса» Дарвин Хэм рассказал, что Уэстбрук будет осмотрен на предмет потенциальной травмы пальца.
Напомним, в матче с «Сан-Антонио» Уэстбрук набрал 10 очков, совершил четыре подбора и отдал 10 результативных передач. Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал центровой Энтони Дэвис, набравший 30 очков, сделавший 18 подборов и отдавший две передачи. У «Спёрс» лучшую результативность показал защитник Девин Васселл — 17 очков.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
23:48
-
23:03
-
22:53
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
19:51
-
18:55
-
18:31
-
16:27
-
15:34
-
14:36
-
14:03
-
13:16
-
12:44
-
12:00
-
11:44
-
11:11
-
10:37
-
10:12
-
09:28
-
09:17
-
08:23
-
07:51
-
06:07
-
05:26
-
04:51
-
01:49
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:34
-
22:40
-
21:37
-
20:46
-
19:44
-
18:12
Партнерский контент