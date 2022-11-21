Расселл Уэстбрук пройдёт обследование на предмет потенциальной травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук будет осмотрен на предмет потенциальной травмы после победы команды в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (123–92). Предполагается, что Уэстбрук мог повредить большой палец правой руки. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм.



По словам Хэма, Уэстбрук был осмотрен сразу после встречи со «Спёрс». Сегодня, 21 ноября, он будет осмотрен ещё раз.

Напомним, самым результативным игроком в составе «озёрников» стал центровой Энтони Дэвис, набравший 30 очков, сделавший 18 подборов и отдавший две передачи. В активе Уэстбрука 10 очков, четыре подбора и 10 результативных передач.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: