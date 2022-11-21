Расселл Уэстбрук: мои способности делают парней вокруг меня лучше

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал, что его появление на площадке благотворно влияет на товарищей по команде.



«Честно говоря, не имеет значения, когда я выхожу на площадку. Я знаю, что мои способности делают парней вокруг меня лучше», — сказал Уэстбрук на пресс-конференции.



Ранее сообщалось, что Уэстбрук избежал перелома большого пальца правой руки, подозрения на который были после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Сан-Антонио Спёрс». О потенциальном повреждении говорил главный тренер «Лос-Анджелеса» Дарвин Хэм. «Лейкерс» обыграли «Спёрс» со счётом 123:92.

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