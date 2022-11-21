Режиссёр, поработавший с Шакилом О’Нилом, рассказал о его подлинном характере

Режиссёр Роберт Александер, работавший над документальным фильмом о члене Зала славы НБА, легендарном центровом Шакиле О’Ниле, высказался о бывшем игроке.
«Шак — один из самых уникальных людей в мире. Перед камерой он точно такой же, каким является вне камеры. Он один из самых искренних людей, с которыми я когда-либо общался. Думаю, есть в нём такая выдающаяся черта – он так сильно любит радоваться, что всегда хочет найти что-то позитивное, причём не только для себя, но и для всех, кто его окружает, и это здорово.
Но есть у него и совершенно обратная сторона, он безжалостен. Когда дело касается бизнеса и денег, того, чего он хочет достичь, его наследия, то он не станет колебаться, не будет задавать вопросов. Это то, что я собираюсь передать», — сказал Александер на канале The Rich Eisen Show в YouTube.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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