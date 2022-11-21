Карри, Томпсон и Уиггинс поставили рекорд НБА в матче с «Хьюстоном»
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Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс поставили новый рекорд лиги в выездном матче с «Хьюстон Рокетс», который состоялся сегодня, 21 ноября, сообщает ESPN.
Игроки реализовали рекордное количество трёхочковых, заброшенных тремя одноклубниками в одном матче – 23. На счету Томпсона, ставшего самым результативным игроком встречи, десять мячей, у Карри – семь, а у Уиггинса – шесть.
Напомним, «Уорриорз» победили со счётом 127:120, прервав затяжную серию из восьми поражений на выезде. Следующий матч действующие чемпионы НБА проведут завтра, 22 ноября, и встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс». Начало встречи – в 4:00 мск.
Новость по темеРезультаты всех матчей НБА 21 ноября, турнирная таблица
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