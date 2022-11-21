Василий Карасёв объяснил поражение МБА в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», завершившемся со счётом 62:87.



«Чтобы бороться на равных с такими соперниками, нужно подходить к матчу в идеальной форме. Мы же подошли не в особо хорошей форме. У нас есть и выбывшие игроки — на последней тренировке вдевятером тренировались — были микротравмы. Поэтому агрессию в защите и скорость, которые должны показывать, сегодня мы не показали. Как я и говорил в начале сезона, мы уступаем многим командам в позиционной игре, головой. Поэтому сегодня сложно было бороться», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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