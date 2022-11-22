«Никогда бы не подумал». Экс-игрок НБА — о конфликте Харрелла с Адетокунбо

Бывший игрок НБА Эдди Джонсон резко высказался о конфликте, который случился между лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо и центровым «Филадельфии Сиксерс» Монтрезлом Харреллом после матча их команд.

Напомним, Яннис был разочарован реализацией штрафных бросков в игре и решил потренировать этот компонент после финальной сирены. Адетокунбо успел бросить семь раз, однако некоторым игрокам «Сиксерс», в частности резервному центровому Монтрезлу Харреллу, это не понравилось. Они отказались разделять площадку с Яннисом и потребовали, чтобы он ушёл с паркета. После этого Харрелл и Адетокунбо ещё долгое время выясняли отношения на площадке.

«Никогда бы не подумал, что такое могло произойти в НБА… Монтрезл Харрелл… Что с тобой не так? Ты должен был обратиться к Яннису с советом, как тебе поднять свою задницу со скамейки запасных», — цитирует Джонсона Ahn Fire Digital.

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