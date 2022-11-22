Леброн Джеймс пропустит пятую игру подряд

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», который состоится в ночь на 23 ноября мск. Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист Дэйв Макменамин. Таким образом, Леброн пропустит пятую игру к ряду.

Напомним, у Джеймса диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра после матча с «Лос-Анджелес Клипперс». При этом форварду «Лейкерс» удалось избежать разрыва в паховой области.



В этом сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в десяти матчах, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 8,7 подбора, отдавал 6,9 передачи и совершал 1,1 перехвата.

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