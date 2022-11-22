Дэвис: для меня ничего не изменится, когда Леброн вернётся

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мыслями по поводу возвращения в строй травмированного лидера команды Леброна Джеймса, высказав мнение, что с его приходом для него лично ничего не изменится. Пока о сроках возвращения Джеймса на паркет информации нет.

«Для меня ничего не изменится, когда он вернётся. Мы уже видели нечто похожее раньше, пару лет назад, так что ничего не поменялось. Думаю, у нас всё будет хорошо. Просто будем пытаться наладить «химию».



У нас не так много времени на тренировки. Некоторые парни травмированы, и важно это учитывать. Но мы знаем, какой командой мы должны быть», — приводит слова Дэвиса Yardbarker.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: