Дэвис: для меня ничего не изменится, когда Леброн вернётся
Поделиться
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мыслями по поводу возвращения в строй травмированного лидера команды Леброна Джеймса, высказав мнение, что с его приходом для него лично ничего не изменится. Пока о сроках возвращения Джеймса на паркет информации нет.
«Для меня ничего не изменится, когда он вернётся. Мы уже видели нечто похожее раньше, пару лет назад, так что ничего не поменялось. Думаю, у нас всё будет хорошо. Просто будем пытаться наладить «химию».
У нас не так много времени на тренировки. Некоторые парни травмированы, и важно это учитывать. Но мы знаем, какой командой мы должны быть», — приводит слова Дэвиса Yardbarker.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
20:55
-
20:29
-
20:07
-
19:38
-
19:19
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
18:02
-
17:50
-
17:26
-
17:10
-
16:18
-
15:54
-
15:24
-
14:45
-
13:37
-
13:17
-
12:46
-
12:06
-
11:10
-
11:03
-
10:01
-
09:36
-
09:00
-
06:59
-
06:40
- 21 ноября 2022
-
23:48
-
23:03
-
22:53
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
19:51
-
18:55
Партнерский контент