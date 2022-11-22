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«Фенербахче» обыграл «Монако» в 9-м туре Евролиги

«Фенербахче» обыграл «Монако» в 9-м туре Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Фонвьейе (Монако) на арене «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей со счётом 96:93 (21:18, 24:20, 34:22, 17:33).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 21 очко. 15 очков на счету Ника Калатеса. В составе «Монако» лучшую результативность продемонстрировал Джордан Лойд, набрав 18 очков.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет с «Олимпией Милан» на выезде. Встреча состоится 24 ноября, начало — в 22:30 мск. «Монако» в 10-м туре регулярного чемпионата встретится на домашнем паркете с «Баварией». Матч пройдёт 25 ноября и стартует в 21:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
22 ноября 2022, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
93 : 96
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Лойд - 18, Джеймс - 17, Диалло - 16, Окобо - 12, Мотеюнас - 11, Браун - 8, Холл - 8, Блоссомгейм - 3, Макунду, Морман, Стразель, Уаттара
Фенербахче: Хэйс - 21, Калатес - 15, Уилбекин - 13, Эдвардс - 12, Гудурич - 11, Мотли - 8, Бирсен - 6, Букер - 6, Джекири - 4, Гейик, Махмутоглу, Хазер
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