«Фенербахче» обыграл «Монако» в 9-м туре Евролиги

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Фонвьейе (Монако) на арене «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой гостей со счётом 96:93 (21:18, 24:20, 34:22, 17:33).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 21 очко. 15 очков на счету Ника Калатеса. В составе «Монако» лучшую результативность продемонстрировал Джордан Лойд, набрав 18 очков.



В следующем туре «Фенербахче» сыграет с «Олимпией Милан» на выезде. Встреча состоится 24 ноября, начало — в 22:30 мск. «Монако» в 10-м туре регулярного чемпионата встретится на домашнем паркете с «Баварией». Матч пройдёт 25 ноября и стартует в 21:00 мск.