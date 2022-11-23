Дэвис высказался об удалении Беверли, повалившего Эйтона в матче «Лейкерс» — «Санз»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал конфликтную ситуацию, случившуюся в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». На последних минутах встречи защитник «Лейкерс» Патрик Беверли был удалён с площадки из-за толчка в спину центрового «Санз» Деандре Эйтона. После контакта Эйтон упал на паркет.



«Пэт известен этим… Он сделал то, что должен был сделать. Этот парень прикрывал спину своего товарища по команде. Мы никогда никому не позволим стоять над нашими товарищами по команде», — сказал Дэвис на пресс-конференции.



Напомним, «Лейкерс» уступили «Санз» со счётом 105:115. Дэвис стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В его активе 37 очков, 21 подбор и две передачи.