Бэйлесс сделал заявление об удалении Беверли за толчок соперника. Фото

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мнением о конфликтной ситуации, произошедшей во время матча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». На последних минутах встречи защитник «озёрников» Патрик Беверли был удалён с площадки из-за толчка в спину центрового «Санз» Деандре Эйтона. После контакта Эйтон упал на паркет. Перед фолом Беверли Девин Букер накрыл игрока «Лейкерс» Остина Ривза. После этого Эйтон подошёл к лежащему Ривзу и стал что-то ему говорить. Это и не понравилось Беверли.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Я очевидно не оправдываю насилие на баскетбольной площадке, но при этом не испытываю ненависти к тому, как ПатБев защищал Остина Ривза, сбив Эйтона, который стоял над Ривзом, насмехаясь над ним после того, как Букер ударил Ривза по лицу и встал над ним», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: