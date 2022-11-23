Букер: Беверли нужно перестать толкать людей в спину. Лучше пусть толкает их в грудь

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказал мнение об инциденте, имевшем место в матче регулярного чемпионата НБА между «Финиксом» «Лос-Анджелес Лейкерс». На последних минутах встречи защитник «Лейкерс» Патрик Беверли был удалён с площадки из-за толчка в спину центрового «Санз» Деандре Эйтона. После контакта Эйтон упал на площадку.



«Пэту нужно перестать толкать людей в спину. Лучше пусть толкает их в грудь. Больше мне нечего добавить», — сказал Букер в эфире NBA on TNT после матча.

Напомним, «Лос-Анджелес» проиграл «Финиксу» со счётом 105:115. Самым результативным игроком в составе обеих команд стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 37 очков, 21 подбор и две передачи.

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