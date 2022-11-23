«Нижний Новгород» разгромил «Астану» в рамках Единой лиги ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между командой «Пари Нижний Новгород» и «Астаной» из Казахстана.

Победу со счётом 86:59 (27:12, 23:15, 20:24, 16:8) одержал «Нижний Новгород». Самым результативным игроком в составе победителей стал российский защитник Иван Стребков, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал сербский форвард Драган Апич. В составе «Астаны» лучшую результативность продемонстрировал американский центровой Майкл Майерс, в его активе 18 очков.

Свой следующий матч «Нижний Новгород» проведёт в воскресенье, 27 ноября, и встретится с действующим победителем чемпионата «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Астана также, 27 ноября, сыграет с «Енисеем» из Красноярска.