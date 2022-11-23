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«Нижний Новгород» разгромил «Астану» в рамках Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» разгромил «Астану» в рамках Единой лиги ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между командой «Пари Нижний Новгород» и «Астаной» из Казахстана.

Победу со счётом 86:59 (27:12, 23:15, 20:24, 16:8) одержал «Нижний Новгород». Самым результативным игроком в составе победителей стал российский защитник Иван Стребков, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал сербский форвард Драган Апич. В составе «Астаны» лучшую результативность продемонстрировал американский центровой Майкл Майерс, в его активе 18 очков.

Свой следующий матч «Нижний Новгород» проведёт в воскресенье, 27 ноября, и встретится с действующим победителем чемпионата «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Астана также, 27 ноября, сыграет с «Енисеем» из Красноярска.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
23 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
86 : 59
Астана
Астана, Казахстан
Пари Нижний Новгород: Стребков - 16, Апич - 15, Салаш - 14, Личутин - 13, Чадов - 9, Бабурин - 8, Хвостов - 5, Ганькевич - 4, Понкрашов - 2, Йованович, Карванен, Лютыч
Астана: Майерс - 18, Гаврилов - 10, Аксёнов - 9, Балашов - 9, Щербак - 6, Марчук - 5, Лиходей - 2, Марчук, Мурзагалиев, Оразбеков
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