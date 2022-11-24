36 очков Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Чикаго»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:113.



Самым результативным игроком у «Бакс» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков, сделавший 11 подборов и семь передач. Также стоит отметить американца Брука Лопеса, который набрал 20 очков и сделал восемь подборов. Самым результативным у гостей стал американец Демар Дерозан. На его счету 36 очков, четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить защитника Зака Лавина, который набрал 18 очков, сделал пять подборов и пять передач.



В следующем матче «Милуоки» в родных стенах примет «Кливленд Кавальерс», а «Чикаго» на выезде сразится с «Оклахомой».