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36 очков Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Чикаго»

36 очков Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Чикаго»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:113.

Самым результативным игроком у «Бакс» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков, сделавший 11 подборов и семь передач. Также стоит отметить американца Брука Лопеса, который набрал 20 очков и сделал восемь подборов. Самым результативным у гостей стал американец Демар Дерозан. На его счету 36 очков, четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить защитника Зака Лавина, который набрал 18 очков, сделал пять подборов и пять передач.

В следующем матче «Милуоки» в родных стенах примет «Кливленд Кавальерс», а «Чикаго» на выезде сразится с «Оклахомой».

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Лопес - 20, Холидэй - 14, Аллен - 13, Хилл - 10, Портис - 9, Мэттьюз - 6, Коннотон - 3, Картер - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Миддлтон, Нвора
Чикаго Буллз: Дерозан - 36, Вучевич - 18, Лавин - 18, Уайт - 14, Грин - 11, Уильямс - 11, Досунму - 8, Драммонд - 2, Адетокунбо, Болл, Брэдли, Горан Драгич, Джонс, Карузо, Симонович, Терри, Хилл
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