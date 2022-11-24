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Алексей Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по передачам в одном матче

Алексей Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по передачам в одном матче
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Защитник ЦСКА Алексей Швед отдал 12 результативных передач в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (103:76), что позволило ему повторить рекорд сезона, установленный разыгрывающим УНИКСа Ненадом Димитриевичем в матче с МБА 28 октября.

Во встрече с «Автодором» Швед также набрал 15 очков, сделал три подбора и два перехвата за 23 минуты на площадке.

Самым результативным игроком в составе победителей стал российский форвард Самсон Руженцев, набравший 21 очко. Ещё 19 очков на свой счёт записал сербский центровой Никола Милутинов.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт в понедельник, 28 ноября, и примет пермскую «Парма-Пари». «Автодор» также 28 ноября выступит на выезде и встретится с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара.

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