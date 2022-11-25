Американец Грэй в ближайшие дни прибудет в расположение «Локомотива-Кубань»

29-летний американский разыгрывающий Джош Грэй в ближайшие дни присоединится к составу краснодарского «Локомотива-Кубань», сообщает официальный сайт клуба. Грядущий приезд Грэя в расположение команды прокомментировал главный тренер краснодарцев Александр Секулич.



«И я, и вся команда с нетерпением ждём момента, когда он присоединится к нам. Он опытный и умный плеймейкер, и точно добавит нам стабильности в организации игры. Молодёжь быстрее растет в профессиональном плане, когда рядом играют и тренируются такие игроки», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.



Нынешний сезон Грэй начинал в команде Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне американец выступал в клубе G-лиги «Лонг-Айленд Нетс», где в среднем набирал 15,3 очка, 4,9 передачи, 4,7 подбора.