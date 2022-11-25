Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американец Грэй в ближайшие дни прибудет в расположение «Локомотива-Кубань»

Американец Грэй в ближайшие дни прибудет в расположение «Локомотива-Кубань»
Комментарии

29-летний американский разыгрывающий Джош Грэй в ближайшие дни присоединится к составу краснодарского «Локомотива-Кубань», сообщает официальный сайт клуба. Грядущий приезд Грэя в расположение команды прокомментировал главный тренер краснодарцев Александр Секулич.

«И я, и вся команда с нетерпением ждём момента, когда он присоединится к нам. Он опытный и умный плеймейкер, и точно добавит нам стабильности в организации игры. Молодёжь быстрее растет в профессиональном плане, когда рядом играют и тренируются такие игроки», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.

Нынешний сезон Грэй начинал в команде Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне американец выступал в клубе G-лиги «Лонг-Айленд Нетс», где в среднем набирал 15,3 очка, 4,9 передачи, 4,7 подбора.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022