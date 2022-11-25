УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 82:70.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 20 очков. 13 очков набрал Джален Рейнольдс. 12 баллов на счету Луи Лабери. 11 очков набрал Станислав Ильницкий.
В составе «Локомотива-Кубань» по 15 очков на свой счёт записали Даррал Уиллис и Джейлен Бэрфорд.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 28 ноября в Краснодаре. Соперниками железнодорожников будут баскетболисты саратовского «Автодора». УНИКС в следующем туре сыграет в Казани с белорусским «Минском». Встреча состоится 29 ноября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
25 ноября 2022, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
70 : 82
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 15, Уиллис - 15, Квитковских - 13, Узинский - 7, Мартюк - 6, Ведищев - 4, Елатонцев - 4, Емченко - 3, Паунич - 3, Сорокин, Сычков
УНИКС: Мэйкон - 20, Рейнольдс - 13, Лабери - 12, Ильницкий - 11, Хантер - 10, Жбанов - 6, Димитриевич - 5, Зайцев - 3, М. Кулагин - 2, Забелин, Разумов, Ткаченко
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