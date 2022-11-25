УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 82:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 20 очков. 13 очков набрал Джален Рейнольдс. 12 баллов на счету Луи Лабери. 11 очков набрал Станислав Ильницкий.



В составе «Локомотива-Кубань» по 15 очков на свой счёт записали Даррал Уиллис и Джейлен Бэрфорд.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 28 ноября в Краснодаре. Соперниками железнодорожников будут баскетболисты саратовского «Автодора». УНИКС в следующем туре сыграет в Казани с белорусским «Минском». Встреча состоится 29 ноября.